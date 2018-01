Mihai Tudose si-a anuntat demisia. Cine urmeaza sa fie premier interimar Comitetul Executiv Naţional al PSD i-a retras luni sprijinul politic lui Mihai Tudose, iar acesta, in urma acestei situatii, a anuntat ca demisioneaza din functia de prim-ministru Business PSD a decis sa-i retraga sprijinul politic lui Mihai Tudose, dupa ce acesta a cerut personal sa se ia o decizie, prin vot, privind sustinerea sa.

Au fost 59 de voturi contra premierului Tudose, patru voturi pentru si patru abtineri.

"Partidul a hotarat ca este nevoie de un alt Guvern, cu alt mod de abordare. Poate am si eu vina mea. Eu imi reprosez ca nu am... citeste mai mult

azi, 01:18 in Politica, Vizualizari: 33 , Sursa: 9am in