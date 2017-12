Mihai Tudose: Romanii sa nu fie linistiti, sa fie cu ochii pe noi in 2018 Prim-ministrul Mihai Tudose sustine ca in anul 2018, romanii ar trebui sa fie cu ochii pe Guvern.

Politica "Partea de autostrazi si drumuri este primordiala pentru anul 2018. Astea sunt, cu asta incepem. Am terminat anul cu acel momorandum si vrem sa-l implementam. (…) Este evident ca nu o sa fie gata anul viitor spitalele, nu or sa fie gata autostrazile, dar important este ca oamenii sa vada escavatorul lucrand pe santier. Odata pornite nu mai pot fi oprite", a spus premierul la Romania TV,... citeste mai mult

