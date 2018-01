Mihai Tudose: Romania trebuie sa insemne mai mult decat "tu" sau "eu", decat "ei" sau "voi" Premierul Mihai Tudose a transmis un mesaj de Anul Nou tuturor romanilor.

Politica "Dragi romani,

Atunci cand ne gandim la tara noastra, fiecare dintre noi are reprezentari diferite. Dar indiferent de raportarile personale, cred ca Romania trebuie sa insemne mai mult decat ”tu” sau ”eu”, decat ”ei” sau ”voi”. Mai presus de orice, Romania este despre ”noi” si despre romanii care nu inceteaza nicio clipa sa creada in aceasta tara.

Mi-as dori ca in... citeste mai mult

