Întrebat dacă este nevoie de o restructurare, Mihai Tudose a răspuns: "Eu aşa am spus. Îmi menţin poziţia".

De asemenea, Marian Oprişan, liderul PSD Vrancea, a declarat luni, înainte de şedinţa Consiliului Naţional Executiv al PSD, că este nevoie de o restructurare totală a administraţiei centrale şi a Guvernului, deoarece acum aparatul central este foarte încărcat.

"PSD are guvernarea şi are mari responsabilităţi. Trebuie să facem spitale, trebuie să facem autostrăzi, trebuie asigurate pensiile, salariile românilor şi pentru asta...

