„Pe unii care trăiesc în lumea lor e bine să nu-i contrazici. Se recomandă şi în tratatele de medicină. Lasă-l, are bau-baul sub pat, nu-l contrazice. Celor care le ies balaurii de sub pat e bine să nu-i contrazici. Eventual le recomanzi să taie picioarele de la pat ca să stea patul lipit de podea să nu mai aibă loc bau-baul acolo”, a declarat Mihai Tudose.

Secretarul general al PSD, Codrin Ştefănescu, a afirmat, duminică, la Braşov, la o întâlnire cu oamenii aflaţi în Piaţa Sfatului, că PSD este singurul partid românesc, care nu este finanţat din străinătate... citeste mai mult

acum 52 min. in Politica, Vizualizari: 21 , Sursa: Adevarul in