Mihai Teja, noul antrenor al FCSB

Mihai Teja (40 de ani) s-a înțeles cu Gigi Becali (60 de ani) și azi, joi, 27 decembrie, va semna și contractul care se va întinde pe o durată de un an și jumătate. Tehnicianul a acceptat oferta lui Becali convins fiind că poate cuceri titlul de campion cu FCSB în acest sezon. În plus, Teja susține că deține „cheia succesului” la un club de talia roș-albaștrilor.

„La orice echipă cu pretenții foarte mari sunt două obiective: jocul echipei și performanța. Eu cred că dacă faci acest lucru, nimeni nu va obiecta niciodată. Peste tot e presiune. Când ai rezultate nu mai zice nimeni nimic, problemele apar după două înfrângeri. Am stat trei... citeste mai mult

