Mihai Teja a ţinut să le mulţumească jucătorilor săi după eşecul cu FCSB, scor 2-1, spunând că aceştia au o mentalitate de campioni. Chiar dacă au evoluat mai mult de oră în zece oameni, medieşenii au reuşit să înscrie şi să rămână aproape de adversar.

"Vreau să-i felicit pe jucători pentru că au luptat până la capăt. Este mentalitatea corectă. Nu-i uşor să rămâi în zece oameni, dar chiar şi atunci am arătat un spirit ofensiv. Am încercat să egalăm, dar atât am putut. Sunt mândru de băieţii mei, pentru că au o mentalitate corectă, o mentalitate de învingători, iar pe viitor... citeste mai mult

