Mihai Teja este noul antrenor al lui FCSB

Steaua are un nou antrenor după ce Nicolae Dică a fost dat afară. Iar numele său este Mihai Teja, a anunțat finanțatorul FCSB, Gigi Becali.

"Va fi Mihai Teja. Pe un an şi jumătate va semna. Ce obiectiv, nu are niciun obiectiv. Eu am zis că semnăm pe un an şi jumătate contractul şi şase luni nu mă bag, dar în acelaşi timp i-am spus: ", a dezvăluit Gigi Becali pentru Gsp.ro.ă>

Teja este în prezent tehnicianul lui Gaz Metan Mediaș, formație care este pe locul 8 în Liga I.

"Copilul ăsta a crescut sub ochii mei, e familia mea, e altfel de negociere, suntem cunoştinţe vechi. Dar nu a contat asta în negocieri pentru că puteam să îl pun dinainte dacă era... citeste mai mult

