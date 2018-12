Antrenorul lui Gaz Metan Mediaş, Mihai Teja, s-a declarat mulţumit la finalul partidei cu CFR Cluj. Punctul obţinut pe stadionul Doctor Constantin Rădulescu putea să fie pierdut, dacă ardelenii transformau lovitura de la 11 metri din ultimele secunde ale partidei. Culio a nimerit bara, iar CFR Cluj - Gaz Metan s-a încheiat 2-2.

"Ţinând cont de ultima fază a meciului, simt o mulţumire, este bine că am luat un punct, pentru că să primeşti penalty în ultimele secunde ale partidei nu este uşor. Am avut noroc că am ratat. A fost bine. Era păcat pentru că echipa mea a jucat un fotbal foarte bun.

Îi felicit pe jucători, au avut atitudine bună, au dat... citeste mai mult