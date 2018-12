Antrenorul Gazului, Mihai Teja, se declară mulţumit cu punctul obţinut în partida cu Viitorul, încheiată 2-2. Gazdele au condus cu 1-0, după autogolul lui Luchin, dar eliminarea lui Marius Constantin a dezechilibrat jocul. Yazalde a reuşit să egaleze pe final şi a stârnit o reacţie nervoasă din partea lui Gheorghe Hagi.

"Am fost conduşi si suntem bucuroşi că am egalat. Ne doream victoria. Ne-am dus peste ei, am încercat să nu-i lăsăm să joace, pentru că le place foarte mult posesia, dar e bun şi un punct. Chiar dacă nu o declară, Viitorul se bate la titlu. Marius Constantin poate să fie... citeste mai mult