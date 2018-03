Marti, 20 Martie, 10:28

Mihai Stoica, managerul sportiv de la FCSB, a avut o replică pentru Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, care-l acuza că nu s-a ținut de cuvânt.

În plus, oficialul stelist îi contrazice pe clujeni, spunând că aceștia nu vor arbitri străini la meciul retur din play-off-ul Ligii 1.

"Cei de la CFR mint de îngheață Someșul referitor la arbitrii străini. Eu am redat întocmai ce mi-a spus Valeriu Argăseală, care e om serios.

Pentru Iuliu Mureșan: am spus că mă retrag dacă mai face cineva 8... citeste mai mult