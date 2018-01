Mihai Sora: Ultima data, am spus ca mi-as dori un premier din specia homo sapiens. Intre timp, am devenit realist: m-as multumi si cu o oaie Filosoful Mihai Sora a postat pe Facebook un mesaj ironic cu privire la schimbarile de premier din ultima vreme.

Ultima data, am spus ca mi-as dori un Premier din specia homo sapiens. Lumea a ras, crezand pesemne ca ma gandesc la Einstein sau la Fat-Frumos.

Intre timp, am devenit realist: m-as multumi si cu o oaie.

PS: Ne vedem pe 20, da?", a scris Mihai Sora marti dimineata pe Facebook.

