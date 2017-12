Luni, 25 Decembrie, 19:16

Fostul fotbalist Mihai Neșu a vorbit în cadrul unui interviu despre situația medicală a lui Denis Alibec, fotbalistul celor de la FCSB care se confruntă de luni bune cu pubalgie, accidentare care îl împiedică să evolueze la capacitate maximă.

"Nu știu exact care e situația lui medicală. Am auzit că are pubalgie. Pubalgia aia poate pur și simplu să te facă să uiți fotbalul. El poate, din ambiție, să nu zică exact ce dureri are și să se lupte în sufletul lui.

Am avut și eu pubalgie, pur și simplu uiți fotbalul, nu mai poți să dai o pasă cum trebuie.