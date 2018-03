Andrei Gheorghe a murit. Vedeta Radio Zu Mihai Morar a scris un mesaj răvășitor la moartea celui care i-a fost idol.

"DESPRE CEL MAI RĂU DINTRE NOI. DAR CEL MAI BUN.

- Ultimul mesaj pentru Andrei -

“Andrei nu mai are puls.” Nu se poate. Aseară era în poveștile nostre. “Ținea la Mihai mult.” Ține! Nu ar fi bine să vedem ce spun medicii?! Singurul idol pe care l-am avut eu vreodată nu are cum să moară. El se poate retrage, el poate să iasă la pensie, eventual, să își procure pașaport fals și să înceapă o viață nouă în Barbados, să se teleporteze, orice... Dar el nu are voie să moară.

Peste masa noastră din restaurantul italian de lângă Opera...

