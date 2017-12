Medicul Mihai Lucan a fost, luni, la poliție pentru controlul judiciar. Celebrul chirurg a oferit primele declarații despre jurnalul secret găsit de procurorii DIICOT.

„Mai am o agendă, dacă vreți vi-o dau, ca să vedeți cât de secretă e. Nu comentez ce spun procurorii. Crdeți că am vrut să-l abordez pe șeful DIICOT? Ați interpretat greșit. Doar Dumnezeu poate să mă protejeze.”, a spus Mihai Lucan, potrivit observator.tv.

Încă din iulie 2017, de când ştia că este pus sub urmărire, Lucan ar fi început să-şi fac strategia.

Potrivit procurorilor, planul medicului ar fi fost ca fosta sa avocată să facă un cerc protector în jurul său. Tot aceasta era cea care ar fi trebuit să construiască... citeste mai mult

