”Mai am o agendă, dacă vreţi v-o dau, ca să vedeţi cât de secretă e. Nu comentez ce spun procurorii. Crdeţi că am vrut să-l abordez pe şeful DIICOT? Aţi interpretat greşit. Cele mai mari acuzaţii posibile. Exclus ca în conturile firmei mele să fi ajuns 5 milioane de lei. Doar Dumnezeu poate să mă protejeze.”, a spus Mihai Lucan, care s-a prezentat la Poliţie conform termenilor controlului judiciar decis în cazul său şi al fiului său.

Medicul Mihai Lucan, cercetat sub control judiciar pentru delapidare în cazul Institutului de Urologie şi Transplant din Cluj, avea un jurnal în care îşi nota planurile, inclusiv pe acela conform căruia avocata lui ar fi trebuit să... citeste mai mult

