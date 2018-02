„Pentru prima dată am putut să facem tranzacţii care au acoperit toate produsele de corporate finance pentru companii private.“

România este foarte bine văzută de noi, are o creştere econo­mică impresionantă, în 2017 am făcut tranzacţii importante cu com­pa­nii private după ce înainte lu­cram numai cu statul, iar centrul de teh­nologie pe care l-am deschis la Bucureşti merge foarte bine, este un succes în grup, spune Mihai Ionescu, şeful operaţiunilor din România ale celui mai mare grup fi­nanciar german, Deutsche Bank.

„România a fost o surpriză plăcută pen­tru noi în 2017. Pentru prima dată am...