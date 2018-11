Mihai Gâdea lipsește în aceste zile de la "Sinteza zilei", iar motivul este unul foarte important.

Realizatorul celui mai urmărit talk-show din România a fost invitat din nou la New York pentru a face parte din juriul prestigioaselor premii Emmy 2018, aflate la a 46-a ediție.

"Aseară, în New York, la International Emmy Awards. Am avut onoarea să fac parte din juriu și anul acesta. Felicitări tuturor câștigătorilor!", a scris Mihai Gâdea, pe Facebook.

Serialul spaniol 'La Casa de Papel' (Money Heist) a fost marele câştigător al celei de-a 46-a ediţii a International Emmy Awards, desfăşurată luni la... citeste mai mult

