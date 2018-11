Mihai Gâdea s-a întors, luni seară, la "Sinteza zilei".

Realizatorul celui mai urmărit talk-show din România a fost invitat din nou la New York pentru a face parte din juriul prestigioaselor premii Emmy 2018, aflate la a 46-a ediție.

Este al doilea an în care Mihai Gâdea a fost invitat să jurizeze cele mai importante producții de televiziune din lume.

Mihai Gâdea a prezentat câteva imagini de la marele eveniment.

"Am dus această onoare a faptului că, de fapt, v-am reprezentat și pe unii dintre dvs. care vă considerați... citeste mai mult

acum 56 min. in Actualitate, Vizualizari: 30 , Sursa: Antena 3 in