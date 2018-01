Ministrul propus pentru Aparare, Mihai Fifor, a declarat, luni, la audierea sa de catre comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un submarin produs intr-un santier romanesc. „Trebuie sa intarim capabilitatile militare la Marea Neagra. Acest an va fi anul inzestrarii Fortelor Navale Romane pentru ca este foarte mare nevoie de modernizare la Fortele Navale. Cred ca este un program extrem de ambitios cel pe care ne propunem sa-l... citeste mai mult