Senatorul PSD Mihai Fifor a precizat miercuri că nu a semnat nicio scrisoare împotriva preşedintelui PSD Liviu Dragnea.

"Constat cu mâhnire că apetenţa unora pentru minciună nu are limită şi foamea de putere îi face să apeleze inclusiv la falsuri pentru a-şi atinge scopurile. Ca să fie clar pentru toată lumea: am mai spus şi repet... nu am semnat nicio scrisoare împotriva preşedintelui Dragnea şi nu am participat la nicio întâlnire secretă unde s-ar fi redactat acea scrisoare. Se publică azi un tabel în care se... citeste mai mult

