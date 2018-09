Ministrul apărării naționale, Mihai Fifor, a participat luni, 24 septembrie, la Forumul Centrului pentru Analiza Politicilor Europene (CEPA), având ca temă "Winning the 21st Century -Allied Strengh and Solidarity". Ministrul Mihai Fifor a fost invitat special la Forumul CEPA, unde a susținut o prezentare în cadrul panelului "Beyond 2%: Quantity and Quality in European Defense Investments".

Intervenția ministrului apărării naționale s-a axat asupra angajamentelor Guvernului României în ceea ce privește partajarea echitabilă a responsabilităților în cadrul Alianței Nord-Atlantice și dimensiunii de apărare a... citeste mai mult