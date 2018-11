Mihai Fifor a transmis un mesaj la final de mandat, în care spune că din funcția politică pe care o va avea, de președinte al Consiliului Național al PSD, va sprijini proiectele MApN.

Mihai Fifor a anunțat, luni, că demisionează din funcția de ministru al Apărării Naționale.

„Îmi închei mandatul la vârful Ministerului Apărării Naționale.

A fost cea mai onorantă, mai solicitantă, dar și mai plină de satisfacții perioada din întreaga mea carieră politică, in care am incercat sa imi servesc Patria in mod integru, cu daruire, demnitate si