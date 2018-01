Premierul interimar Mihai Fifor spune că PSD nu putea avea o opţiune mai bună pentru funcţia de premier decât Viorica Dăncilă, precizând că aceasta are "un profil european incontestabil" şi "o solidă experienţă politică şi administrativă".

"România are, de ieri, un nou premier desemnat, doamna Viorica Dăncilă, unul dintre cei mai experimentaţi şi respectaţi europarlamentari români. Am spus şi în CEX, subliniez şi acum...PSD nu putea avea o opţiune mai bună", a scris Fifor, joi, pe Facebook.

Potrivit premierului interimar, Viorica Dăncilă va continua punerea în aplicare a programului de guvernare pentru onorarea angajamentelor pe care PSD şi

