Mihai Fifor a anunţat luni că şi-a depus demisia din funcţia de ministru al Apărării, susţinând că vrea să întărească echipa PSD pentru a pregăti următoarele alegeri, respectiv proiectele ''extraordinar de importante'' pe care le are partidul, scrie Agerpres.ro.

"Înainte de toate, vreau să spun că am prezentat şi colegilor mei, doamnei prim-ministru, domnului preşedinte Dragnea, mulţumiri pentru susţinere şi pentru încrederea pe care mi-au acordat-o în două rânduri: odată ca ministru al Economiei şi odată ca ministru al Apărării Naţionale. Am încercat să fac un mandat cât se poate de bun şi sper că... citeste mai mult