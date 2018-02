Mihai Fifor a vorbit despre situația actuală din PSD și din Guvern. Ministrul Apărării a declarat că Partidul Social Democrat o să lupte pentru ca românii să ducă o viață mai bună în această țară.

”Cred că oamenii pentru asta ne-au votat, pentru un program de guvernare impecabil. Vom arăta românilor că într-adevăr am luptat pentru ceea ce am promis, ca ei să simtă în buzunar că se câștigă mai bine în România. Ceea ce am observat este că se vorbește tot mai mult despre abuzuri. PSD o să își ducă la bun sfârșit bătălia pe care o are cu neregulile pe care le vedem... citeste mai mult