Reacţia ministrului Mihai Fifor vine în urma afirmaţiilor fostului premier Adrian Năstase, care a declarat că scutul de la Deveselu ar fi depăşit în comparaţie cu echipamentele militare ale Rusiei.

"Am un respect deosebit pentru preşedintele Adrian Năstase. Nu comentez afirmaţiile domniei sale, nu am comentat şi nu am de gând să comentez declaraţiile preşedintelui Vladimir Putin. Vă pot spune cu toată certitudinea că baza militară de la Deveselu este perfect operaţională, este o bază element cheie pentru apărarea acestui flanc al Alianţei Nord-Atlantice. Suntem perfect operaţionali în momentul de faţă şi nu cred că, vreodată, s-ar putea pune problema în termenii... citeste mai mult

