Moldoveanu Mihai Daniel este voluntar în carul proiectului "Există un erou în fiecare dintre voi" iar pe 2 ianuarie a fost primul care a intervenit pentru salvarea unui tânăr căzut pe șine, la metrou, în stația Costin Georgian.

Pe pagina de Facebook Există un erou e prezentată povestea voluntarului Mihai, care „pe cât de tânăr este, pe atât de multă experiență are deja”.

„Ora 15.25…tocmai ce ajunsesem in Bucuresti si ma băgasem la somn, cu gândul la garda de diseara. Fix cand sa închid wi-fi-ul,primesc caz: Am zburat imediat la masina sa-mi iau trusa si sa fug către metrou. Am ajuns primul,toată lumea pe lângă metrou, victima, un băiat de 17 ani, fix între cele 2 sine... citeste mai mult

