Articol de — Luminiţa Paul Duminica, 06 Mai, 20:21

Mihaela Buzărnescu a jucat sâmbătă finala la Praga, iar duminică a pierdut în primul tur la Madrid, 4-6, 1-6 cu Maria Sharapova.

"Ea a jucat bine, a servit puternic. Am fost aproape în primul set. Îmi pare puțin rău de tablou și că am picat așa, venind sâmbătă seara târziu din Praga și jucând deja a doua zi. Poate că o zi în plus m-ar fi ajutat, dar asta e", a spus Mihaela despre partida cu Șarapova, de pe arena "Arantxa Sanchez".

