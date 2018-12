Mihaela Buzărnescu ţine steagul sus pentru România în cel mai tare turneu al începutului de sezon 2019. Bucureşteanca va juca în premieră la Brisbane, în Australia, turneu cotat în catergoria Premier. Prima săptămână a circuitului WTA programează alte două turnee, însă de categorie International, la Shenzhen (acolo unde au mers cinci românce) şi Auckland (România nu are nicio reprezentantă, dar fanii tenisului o pot vedea pe Caroline Wozniacki).

A 24-a jucătoare a lumii are parte de un prim meci tare, împotriva unei sportive aflate cu trei poziţii mai jos în clasamentul WTA. Chiar dacă fac parte din aceeaşi generaţie, Lesia Tsurenko fiind cu doar un an mai mică... citeste mai mult

