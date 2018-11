Mihaela Buzărnescu şi-a surprins fanii cu o schimbare radicală de look înaintea debutului de la Limoges, turneu din seria WTA 125K Series la care este principală favorită.

Bucureşteanca s-a fotografiat în maşină cu un look inspirat parcă de germanul cu origini jamaicane, Dustin Brown. "Miki" s-a autoproclamat "Femeia-Caracatiţă".

Mihaela Buzărnescu, via InstaStory

Buzărnescu va juca în primul tur de la Limoges cu Mandy Minella, sportiva din Luxemburg care a acuzat-o de lipsă de fair-play la US... citeste mai mult

