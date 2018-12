Într-un interviu pentru prosport.ro, Mihaela a vorbit despre cheltuielile pe care le are într-un sezon.

"Cheltuielile de-a lungul carierei mele au fost exorbitante. Mult mai mari decât am câştigat din tenis. Anul acesta, recunosc, am aut câştiguri mai bune decât în trecut, dar cheltuielile la acest nivel sunt mult mai ridicate, pentru că trebuie să fii mereu cu cel puţin o persoană sau două alături, antrenor, preparator fizic, fizioterapeut, deplasările sunt foarte costisitoare. Cu cât urci în clasament, cu atât cheltuielile sunt mai mari, şi necesităţile, şi cerinţele. Într-un sezon se cheltuie peste 200.000 de euro", a spus Buzărnescu. citeste mai mult

azi, 07:21 in Sport, Vizualizari: 40 , Sursa: Adevarul in