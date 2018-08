Mihaela Buzărnescu, jucătoarea din România care nu exista practic în tenisul mondial în urmă cu un an, a atins azi-noapte, în finala turneului WTA de la San Jose, apogeul carierei. În vârstă de 30 de ani, jucătoarea născută în București a învins-o în ultimul act de la turneul din Silicon Valley pe Maria Sakkari din Grecia.

La capătul unui meci întins pe durata a o oră și 15 minute, Mihaela Buzărnescu și-a impus jocul său excelent din această toamnă. Față de maratoanele din tururile anterioare de la San Jose, ultimul act cu Sakkari a fost mult mai ușor pentru jucătoarea noastră.

.@MikiBuzarnescu storms to her first WTA title at...

