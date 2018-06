Mihaela Buzărnescu s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului de la Nottingham.



Mihaela Buzarnescu, cotata drept favorita numarul 5 la intrecerea din Marea Britanie, a invins-o in optimile de finala pe americanca Irina Falconi, aflata pe locul 152 in clasamentul WTA, scor 3-6, 7-5, 6-3 dupa doua ore si 8 minute.

Dupa calificarea in sferturi, Mihaela Buzarnescu si-a asigurat un cec in valoare de 5.228 de dolari si 60 de puncte in clasamentul WTA.

In turul urmator, romanca, aflata pe locul 30 WTA, o va intalni pe castigatoarea partidei dintre favorita... citeste mai mult