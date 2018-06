Tatăl ei, cel care i-a călăuzit paşii în tenis, a povestit un episod incredibili, petrecut chiar anul trecut. "Din păcate, nu am fost bine priviţi la Federaţia Română de Tenis... Era pe principiul Mihaela a fost ce-a fost (campioană europeană la junioare, campioană US Open la dublu în 2006 - n.red.), are o vârstă, nu mai urcă! Iar totul a culminat cu ce s-a întâmplat anul trecut la Openul de la Bucureşti, când am făcut cerere să primim un wildcard, dar am fost refuzaţi la noi acasă de maniera în care nu ni se mai răspundea la telefon", a povestit Mihai Buzărnescu pentru Fanatik, citat... citeste mai mult

azi, 08:32 in Sport, Vizualizari: 38 , Sursa: Adevarul in