După câștigarea primului său titlu WTA, la turneul de la San Jose, unde s-a impus categoric în fața grecoaiei Maria Sakkari, Mihaela Buzărnescu a transmis un mesaj în care le mulțumește tuturor celor care i-au fost aproape și spune că își dorește să obțină și alte titluri.

„Sunt foarte fericită pentru că am reușit să câștig primul meu titlu WTA. Sunt mulțumită de rezultatul muncii mele. Sper că veți fi alături de mine și în viitor, atât în momentele bune, cât și în cele dificile. Sper că voi câștiga și alte turnee”, a spus Buzărnescu.

