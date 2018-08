În prima declarația publică după accidentul suferit în meciul cu Elina Svitolina la Montreal, Mihaela Buzărnescu a anunțat că nu participă la turneele americane și nici la US Open, dar speră să se refacă pentru sezonul asiatic.

Mihaela Buzărnescu, după accidentarea de la Montreal / FOTO: Mihaela Buzărnescu/Twitter Mihaela Buzărnescu a scris într-o postare pe rețelele de socializare că are un ligament rupt și două întinse și că este foarte tristă că nu va juca la US Series.

"Veste bună: Niciun os rupt. Vestea proastă: un ligament rupt, două întinse. Sunt foarte tristă că nu voi juca la US Series, dar voi face tot ce pot pentru a mă recupera pentru sezonul

