Mihaela Buzărnescu (29 de ani) a dezvăluit că a primit o ofertă pentru trucarea de meciuri. Jucătoarea din România care a avut un salt de peste 500 de locuri în topul WTA în ultimul an a povestit întreaga întâmplare.

În acest moment pe locul 43 WTA, Buzărnescu a fost abordată printr-un mesaj primit pe telefon, dar a reclamat imediat incidentul. „Eram în Japonia, anul trecut. Am primit nişte mesaje, «dacă nu te interesează să trânteşti nişte meciuri», ceva de genul ăsta, «să joci la pariuri, că primeşti bani». Am făcut poză mesajului primit şi am