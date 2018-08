Mihaela Buzărnescu (20 WTA) a declarat că nu va participa la US Open, după accidentarea de la Montreal. Anunţul a fost făcut pe contul ei de Twitter.

Mihaela Buzărnescu a avut parte de un moment neplăcut la turneul din Canada, când, în încercarea de a returna o lovitură a adversarei, a călcat strâmb şi fost nevoită să abandoneze partida împotriva Elinei Svitolina. La o zi după accidentare, Mihaela a oferit primele informaţii.

”Veşti bune: nu am vreun os rupt. Veşti rele: mi-a cedat un ligament . Din păcate, nu voi putea participa la US Open, dar voi încerca să mă refac pentru sezonul din Asia.... citeste mai mult