Nutritionistul Mihaela Bilic a explicat care este cel mai sănătos aliment pe care oricine il poate prepara acasa. Ea a explicat pe pagina ei de Facebook ce beneficii are ciorba si de ce ar trebui consumata mai des.

"Exista un aliment care, din fericire, face parte din traditia culinara a romanului insa si-a pierdut locul de cinste la masa noastra. Este vorba de banala ciorba/supa gatita din ce in ce mai putin din pacate, chiar si in familiile unde exista copii.

Nutritionistii din toata lumea au recunoscut ca ” de la supa incoace,... citeste mai mult