Mihaela Bilic ne explică ce trebuie să facem pentru a da câteva kilograme jos. Secretul stă evident în alimentație.

Dezechilibru energetic sau hormonal?

In ultimii 50 de ani, odată cu abundența alimentară și cu revoluția industrială, au apărut și kilogramele în plus. "Mâncăm prea mult și ne mișcăm prea puțin"a fost explicația repetată la infinit de lumea medicală. După ce am amețit numărând caloriile provenite din mâncare și pe cele cheltuite prin mișcare, am constatat uluiți că ceva nu e în regulă, nu se explică. Cu cât consumi mai multă energie făcând efort fizic, cu atât apetitul crește compensator, astfel încât să nu fie pusă în pericol... citeste mai mult