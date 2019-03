Medicul nutriționist Mihaela Bilic atrage atenția asupra capcanelor din băuturile cu zahăr, într-o postare pe Facebook.

„Nu consumați caloriile în formă lichidă. Nici satisfacția gustativă nu e pe măsura aportului energetic, dacă ne gândim ce puțin ne bucurăm de aroma celor 7 lingurițe de zahăr dintr-un pahar de suc. Dacă am consuma zahărul echivalent sub formă de prăjitură sau ciocolată, simțurile noastre ne-ar mulțumi!”, scrie medicul nutriționist, pe Facebook.

„Atunci cum se face că nu percepem gustul intens dulce...