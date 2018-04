In pregatirea corecta a acestei retete de miere cu muguri de brad proaspeti, mugurii de brad sunt macerati la rece, in miere. Astfel in amestec cu mierea fluidifica secretiile bronhice, fiind un expectorant exceptional si totodata un bun calmant, scrie bzi.ro.

Mugurii de brad au proprietati antimicrobiene, ajuta la vindecarea mai rapida a bolilor respiratorii si la stimularea sistemului imunitar. Mugurii de brad au proprietati antibiotice si antiseptice, dar si calmante. Sunt folositi in special la prepararea unui sirop cu miere, care poate fi consumat pe tot parcursul anului.

