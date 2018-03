Miercuri, 28 martie, au intrat in tara o mie de doze de imunoglobulina

Cele o mie de doze de imunoglobulina au fost livrate catre SC Unifarm in cadrul unuia dintre contractele pe care compania le are in derulare. Dozele sunt destinate tratamentului bolnavilor acuti care sufera de imunodeficienta primara si boli autoimune, centralizate de catre Ministerul Sanatatii.

In urma declansarii mecanismului de protectie civila, a fost transmis de catre Crucea Rosie din Austria calendarul de livrari catre Romania, in 4 transe, a unui numar total de 16.000 de doze de imunoglobulina. Conform acestui calendar, primele 2500 de doze ar urma sa... citeste mai mult