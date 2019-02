Juniori

TURNEU… În acest sfârsit de sãptãmânã a venit rândul juniorilor Under 9, nãscuti în anul 2010, sã participe la “Brasov Indoor Cup”. Vasluiul va fi reprezentat de douã echipe, Real Junior Vaslui si LPS Vaslui.

“Brasov Indoor Cup” a ajuns la cea de-a X-a editie, iar competitia adresatã juniorilor Under 9 adunã la start 24 de echipe din tarã, dar si din strãinãtate. Turneul are loc la finalul acestei sãptãmâni, 1-3 martie. Orasul Vaslui va avea douã reprezentante, LPS Vaslui, grupã pregãtitã de Mihai Tãtaru, si Real Junior Vaslui, echipã antrenatã de Rãzvan Beldiman si Ciprian Amarandei. LPS Vaslui face parte din grupa E, unde va întâlni pe Corona Brasov,... citeste mai mult

