Gigantul american Microsoft a depăşit miercuri ca valoare de piaţă compania Alphabet (Google), după o apreciere de aproape 40% în ultimul an a preţului acţiunilor (de 3,5 ori mai repede decât media pieţei). Compania fondată de Bill Gates şi Paul Allen în 1975 a ajuns astfel la o capitalizare bursieră de 753 miliarde dolari, faţă de 738 miliarde în cazul Alphabet.

Aprecierea companiei ce a adus lumii cel mai folosit motor de căutare din prezent a fost chiar sub media pieţei în ultimul an şi cu atât mai mult sub evoluţia agregată a sectorului tehnologic, vedeta din ultimii ani a marilor burse. Apple este la o distanţă de 77 miliarde dolari de a atinge pragul istoric de 1 trilion... citeste mai mult