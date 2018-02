Conform unor surse din piaţă, bugetul Microsoft pus deoparte pentru efortul pe partea de gaming este de 130 de miliarde de dolari. Cu aceşti bani, compania americană vrea să cumpere Electronic Arts şi Valve, două studiouri imense, cu o bază de fani extrem de mare. Vorbim aici de francize precum FIFA, Need for Speed, Half-Life sau de platforma Steam.

În plus, pe lângă Valve sau EA, Microsoft ar mai putea cumpăra şi compania PUBG Corp, studiul care se află în spatele hitului anului trecut, PlayerUnknown's... citeste mai mult

