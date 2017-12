Microfonul gasit in casa ministrului de Interne, Carmen Dan, a fost montat de o persoana privata Microfonul pe care ministrul de Interne, Carmen Dan, l-a gasit in locuinta, a fost montat de o persoana privata. A fost fabricat in 2009 si valoreaza aproximativ 300 de euro.

Politica Anchetatorii exclud varianta potrivit careia microfonul ar fi fost montat pe un mandat de siguranta nationala, potrivit HotNews.ro.

Un astfel de dispozitiv valoreaza in jur de 300 de euro si este fabricat in 2009, potrivit datelor inscrise pe eticheta.

La sfarsitul lunii noiembrie, Carmen Dan a gasit in locuinta un dispozitiv de... citeste mai mult

azi, 00:47 in Politica, Vizualizari: 26 , Sursa: 9am in