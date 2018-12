* accidentul a avut loc în urmă cu puțin timp în zona Plantelor * conducătorul auto a scăpat volanul de sub control, din primele date reieșind că acestuia i s-ar fi făcut rău * autoturismul s-a înfipt în copac şi au rezultat 5 persoane rănite * şoferul a fost testat cu aparatul etilotest şi rezultatul a fost zero





Accident grav pe Bulevardul Dorobanţilor în zona Plantelor. Şoferul unui microbuz de transport persoane care circula pe ruta Brăila – Tulcea a scăpat volanul de sub control şi s-a înfipt într-un copac.

Au rezultat 5 victime, fiind...