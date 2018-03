Pe 27 martie, in jurul orei 23.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control necesare trecerii frontierei, pentru a iesi din tarã, cetãteanul moldovean Andrei I., in varstã de 30 de ani, conducand un ansamblu de vehicule format dintrun microbuz si o remorcã tip platformã pe care transporta un microbuz marca Mercedes, inmatriculat in Italia. La controlul de frontierã, politistii de frontierã au constatat cã microbuzul transportat pe platformã figureazã in bazele de date ca fiind bun cãutat de autoritãtile din Italia,... citeste mai mult